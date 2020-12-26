العصائب الإرهابية تهدد بقصف منزل الكاظمي.. والانفلات الأمني يأخذ مجراه ومراقبون: اعتقال الخزعلي ينهي وجودها

خبراء: فرصة ثانية للكاظمي لو أحسن استغلالها سيستعيد هيبة الدولة ويلجم الباقيين



طالب مراقبون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتخاذ خطوات حاسمة ضد ميليشيا عصائب أهل الحق المجرمة التابعة لإيران. وقالوا إن أمامه خيار واحد لإخماد هذه الفتنة الايرانية واسترداد هيبة الدولة. وهى اتخاذ قرار سريع بحل العصائب واعتقال الإرهابي قيس الخزعلي.

حتى يكون عبرة لأقرانه ممن يتجرأون على الدولة بأوامر من إيران.

وبعد تغريدته، التي أكد فيها استعداد الحكومة للمواجهة إذا اقتضى الأمر، هددت عناصر من ميليشيات عصائب الحق في مقطع فيديو، مصطفى الكاظمي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي.

وأمهلت الميليشيات، الحكومة العراقية 48 ساعة للإفراج عن المعتقل المتهم بإطلاق الصواريخ، حسام الزيرجاوي.

وأفاد مراسل " قناة العربية" بأن القوات الأمنية العراقية انتشرت بكثافة من منطقة شارع فلسطين إلى جسر المثنى في العاصمة بغداد، بعد احتشاد ميليشيا العصائب.

فيما كانت وثيقة حصلت عليها العربية، كشفت اعتزام ميليشيات عصائب أهل الحق، التحشيد قرب أحد المقار الأمنية الحساسة في بغداد.



وأشارت مصادر العربية، إلى أن التحشيد يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح أحد المعتقلين، وهو القيادي في العصائب حسام الزيرجاوي"، من مدينة الصدر، والمتهم بالهجوم على السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء.

وقالت المصادر، إن اعترافات مهمة كشف عنها المتهم الزيرجاوي أثناء التحقيق معه ربما تدين آخرين في العصائب.

من جهته، أكد الكاظمي، أن أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات.

وأضاف في تغريدة على تويتر، بعد تهديدات العصائب عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.

وتابع، طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

وكشف مصدر أمني، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، أن مسلحي "العصائب"، انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين، شرقي بغداد، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق سراح قيادي بالعصائب متهم بالتورط في إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء.

وذكر أن السلطات المختصة، رفضت إطلاق سراح القيادي في العصائب، لحين استكمال التحقيق، مشيرا إلى أن مسلحي العصائب انسحبوا من شوارع بغداد. ولفت إلى أن "أجهزة الأمن اعتقلت ثلاثة من المشتبه بتورطهم في إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بينهم القيادي في العصائب".

وقال خبراء: إن هذه فرصة الكاظمي لاستعادة هيبة الدولة باستخدام جهاز مكافحة الإرهاب للتصدي للعصائب الإرهابية بكل قوة وحسم وانهاء وجودها. وأن قرارا باعتقال الخزعلي وكبار قادة العصائب الإرهابية ينهي الفوضى تمامًا ويعيد هؤلاء للجحور مرة ثانية.

أ.ي