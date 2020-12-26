حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب

كشفت مصادر سياسية، عن أن حزب الدعوة، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، شهد موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003.

وأشارت تلك المصادر إلى أن التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في حزيران المقبل.

وأكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الحزب المسمى "الدعوة الإسلامية" وهو بعيد كل البعد عن اسمه، حكم العراق طوال 14 عاما شهدت البلاد خلالها أسوأ الفترات.

وأشار النشطاء، إلى أن حكومات ذلك الحزب التي حكمت طوال تلك الفترة ساعدت في نهب العراق، ونشر الإرهاب وإقامة المليشيات الموالية لإيران والتي نشرت الرعب في البلاد.

وأشار مراقبون، إلى أن ذلك الحزب شهد من قبل عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب ، مثل "الدعوة تنظيم الداخل"، ومن قبله "حركة الدعوة الإسلامية"، و"الدعوة تنظيم العراق".

وأكد مراقبون، أن قيادات بارزة بالحزب في بغداد حملت مسؤولية التصدع على نوري المالكي، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش.

وأشار مراقبون إلى أن حزب الدعوة يقوم بتفريخ أحزاب جديدة، ترتبط بنوري المالكي، بهدف انتخابي وخلق جماعات تضعف الأحزاب المنافسة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصدع حزب الدعوة الموالي لإيران بقيادة نوري المالكي:

وقال حساب، " @6oK1RtS6jEAK7hR"، " لم نرى في حزب الدعوة أي شريف أو نزيه".



وأضاف، حساب، "@Gufran26860275"، " هذا شغل حزب الدعوة لعوده ذيول إيران".



وتابع حساب، "@aprahamkhodor1"، " حزب الدعوة وبدر الإيرانية وحزب الله الإيراني والعصائب والحرس الثوري الإيراني ورؤوسهم المالكي والحكيم والفياض والخزعلي والحشد الإيراني هؤلاء هم سبب دمار وخراب العراق، اقضي عليهم العراق يصبح البلد الأول بالعالم".





