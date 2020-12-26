بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم.. ونشطاء: أنت والميليشيات السبب في أن العراق أصبح بلا حدود ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 كانون الأول 2020 09:00 م

حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب

نوري المالكي

كشفت مصادر سياسية، عن أن حزب الدعوة، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، شهد موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003.

وأشارت تلك المصادر إلى أن التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في حزيران المقبل.

وأكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الحزب المسمى "الدعوة الإسلامية" وهو بعيد كل البعد عن اسمه، حكم العراق طوال 14 عاما شهدت البلاد خلالها أسوأ الفترات.

وأشار النشطاء، إلى أن حكومات ذلك الحزب التي حكمت طوال تلك الفترة ساعدت في نهب العراق، ونشر الإرهاب وإقامة المليشيات الموالية لإيران والتي نشرت الرعب في البلاد.

وأشار مراقبون، إلى أن ذلك الحزب شهد من قبل عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب ، مثل "الدعوة تنظيم الداخل"، ومن قبله "حركة الدعوة الإسلامية"، و"الدعوة تنظيم العراق".

وأكد مراقبون، أن قيادات بارزة بالحزب في بغداد حملت مسؤولية التصدع على نوري المالكي، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش.

وأشار مراقبون إلى أن حزب الدعوة يقوم بتفريخ أحزاب جديدة، ترتبط  بنوري المالكي، بهدف انتخابي وخلق جماعات تضعف الأحزاب المنافسة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصدع حزب الدعوة الموالي لإيران بقيادة نوري المالكي:

وقال حساب، " @6oK1RtS6jEAK7hR"، " لم نرى في حزب الدعوة أي شريف أو نزيه".


وأضاف، حساب، "@Gufran26860275"، " هذا شغل حزب الدعوة لعوده ذيول إيران".


وتابع حساب، "@aprahamkhodor1"، " حزب الدعوة وبدر الإيرانية وحزب الله الإيراني والعصائب والحرس الثوري الإيراني ورؤوسهم المالكي والحكيم والفياض والخزعلي والحشد الإيراني هؤلاء هم سبب دمار وخراب العراق، اقضي عليهم العراق يصبح البلد الأول بالعالم".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عصائب اهل الحق الميليشيا الايرانية المجرمة

العصائب الإرهابية تهدد بقصف منزل الكاظمي.. والانفلات الأمني يأخذ مجراه ومراقبون: اعتقال الخزعلي ينهي وجودها 26 كانون الأول 2020 09:32 م

العصائب

ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق 26 كانون الأول 2020 08:09 م

ترامب

ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها 26 كانون الأول 2020 06:35 م

الناشطة انتصار ناهي

اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق 26 كانون الأول 2020 05:45 م

الإنترنت

رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم 26 كانون الأول 2020 04:33 م

انفجار راشفيلد

التفاصيل الكاملة لساعات الصدمة و الرعب في انفجار "ناشفيل" الهائل .. وشهود عيان وصفوه بنهاية العالم 26 كانون الأول 2020 03:26 م

الكاظمي

الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق 26 كانون الأول 2020 02:30 م

الصدر

الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء 26 كانون الأول 2020 01:12 م

التعليقات