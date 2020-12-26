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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 كانون الأول 2020 08:09 م

ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق

العصائب

طالب نشطاء عراقيون، سلطات الدولة بالقضاء على جميع الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران والمتورطة في دماء الشعب العراقي من قتل واختطاف وتعذيب.

وأطلق مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هاشتاج "#انهوا_إرهاب_العصائب"، مطالبين السلطات الامنية بالقضاء على إرهاب تلك الميليشيات.

يأتي ذلك بعد تراجع ميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران في العراق عن التصعيد والتهديد، كما تنصلت من فيديو التهديد الذي ظهر فيه أنصارها مهددين ومتوعدين، بعد أن أمهلوا حكومة الكاظمي 48 ساعة للإفراج عن المعتقل المتهم بإطلاق الصواريخ، حسام الزيرجاوي.

وأكد النشطاء، أنها فرصة كبيرة للدولة للقضاء على جميع الميليشيات الإرهابية في البلاد كالحشد الشعبي والعصائب والنجباء وبدر وكتائب حزب الله العراقي وغيرها..

تأتي تلك الأحداث، بعد قيام القوات الأمنية باعتقال القيادي بمليشيا العصائب حسام الزيرجاوي، المتهم بإطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد، واعتقال ستة عناصر من المليشيا.

ثم توترت الأجواء عقب انتشار ميليشيا العصائب في شوارع بغداد وتهديد سلطات الدولة وإمهال حكومة الكاظمي مدة 48 ساعة لإطلاق سراح الزيرجاوي، في مقطع فيديو ومن ثم الانسحاب من شوارع العاصمة.

وأعقب ذلك رفض الكاظمي لذلك التهديد، ثم نزوله مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب والسير في شوارع العاصمة بغداد، وتصريحه " مستعدون للمواجهة الحاسمة".

من جانبه، قال المحلل السياسي مجاهد الطائي، ممثلو ميليشيا العصائب وبرلمانيهم حرصوا جميعا على عبارة اعتقال أحد (عناصر الحشد الشعبي) ولم يقولوا أحد عناصر العصائب.

وتساءل لماذا يتحدثون بصفة جماعية؟ هل يريدون تضييع الجريمة والجاني بربطه بجميع الميليشيات؟ هل عادت العصائب إلى بيت الطاعة الإيراني وتريد أن تدخل تحت مظلة الحشد وقيادته؟.

وقال نشطاء، إن الميليشيات الفاسدة التي طالما ادعّت إنها من القانون، اليوم تهدد الدولة وأمنها بسبب اعتقال شخص منتمي لهم بتهم جنائية.

وأضافوا، ميليشيا العصائب تؤكد استعدادها لاقتحام المنطقة الخضراء من جهة الكرخ وبواباتها، يتكلمون بكل جرأة متحدين الدولة وسيادتها.

وأشار النشطاء، إلى أن الإرهاب هو أكبر الآفات التي تهدد استقرار دولتنا العزيزة وهذه فرصة للقضاء على إحدى الميليشيات المهددة.

وأضاف، النشطاء، أبسط حق للمواطن العراقي أن يعيش في أمان، لكن نحن نرى الميليشيات وأفعالها الإرهابية وإرعابها للشارع العراقي والمواطنين، كفاكم استهانة بأبسط الحقوق!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ميلشيا العصائب الإرهابية:

وقال حساب، "@Hasaneen_93"، " أنهوا إرهابها وليس فقط العصائب بل كل المليشيات المتورطة بدم العراقيين".


وأضاف، حساب "@hura52117"، " أنتم مقاومة ليست على المُحتل بل أنتم مقاومة على أرواح الناس، حصدتم أرواحهم بـ صواريخكم ولحد الآن لا يوجد رد من الدولة .. وفوق كُل هذا تسمون أنفسكم أهل الحق، وأنتم على الباطل باقون !!".

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