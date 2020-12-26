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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 كانون الأول 2020 06:35 م

ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها

ترامب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا فى الولايات المتحدة.

وكتب "ترامب" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها".

كما أضاف أن المحكمة العليا كانت ضعيفة في تعاطيها فيما يتعلق بالتزوير الانتخابي الضخم الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وقال ترامب فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء السبت: "أخبرني رجل عسكري شاب يعمل فى أفغانستان أن الانتخابات فى أفغانستان أكثر أمانًا وأفضل بكثير من انتخابات 2020 فى الولايات المتحدة. لقد كان انتخابنا بملايين وملايين بطاقات الاقتراع الفاسدة عبر البريد بمثابة انتخاب بلد من العالم الثالث.. رئيس مزيف!".


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