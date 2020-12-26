اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق

سادت حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختطاف الناشطة انتصار ناهي وتعذيبها بمثقاب كهربائي لمدة أربعة أيام، ثم إطلاق سراحها.

وأكد النشطاء، أن تلك الناشطة انتصار ناهي، أفضل وأشرف من كل حكومات العملاء المتعاقبة في العراق، لأنها وطنية أكثر من أتباع نظام الملالي الإيراني.

وأثارت مجموعة من الصور، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أثار التعذيب على جسد الناشطة العراقية المعروفة بـ "مسعفة ساحة التحرير".

وكشفت انتصار ناهي، خلال تصريحات في لقاء متلفز، أن خاطفيها عذبوها، وثقبوا جسدها بمثقاب كهربائي، بالإضافة إلى تعذيبها بالكهرباء في رأسها، وجسدها.

وقالت انتصار ناهي تعرضت للتعذيب عبر أسلاك كهربائية "صعقوني بالكهرباء في رأسي وأجزاء من جسدي" وحين أقوم بطلب المياه يجلبون لي المياه الباردة ويقومون بصبها على رأسي.

وقالت إنها خضعت لعمليات ترهيب بغية الضغط عليها من أجل تصوير فيديو تعترف فيه بأنها تابعة للسفارة الأمريكية، وتقبض أموالا من أجل الاحتجاج، ، على خلفية نشاطها في الاحتجاجات الشعبية، قبل نقلها بعد إطلاقها إلى مستشفى اليرموك في بغداد؛ حيث وثق ناشطون ظهور آثار تعذيب على أنحاء جسدها.

وكانت الناشطة العراقية أثارت ضجة منذ أيام، بعد اختفائها، وانتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها للاختطاف.

وأشار نشطاء إلى أن تعذيب الناشطة انتصار ناهي بمثقاب كهربائي ينذر بمرحلة خطيرة، كونها تعيد إلى الأذهان أعوام الحرب الطائفية في العراق، وتناثر الجثث مجهولة الهوية على قارعة الشوارع.

وعبر النشطاء عن غضبهم من الميليشيات الإرهابية التي تختطف امرأه وتعذبها، مطالبين أن ينتفض الشعب العراقي لأن الأمور وصلت حد التعرض للنساء.

وأشار النشطاء إلى ان الخزي والعار سيلاحق الطبقة الحاكمة في البلاد لأنها أثبت أنها بلا شجاعة بعد اختطاف النساء وتعذيبهن بكل بشاعة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على اختطاف الناشطة انتصار ناهي:



وقال حساب، "@alimg13751"، " هذه البنت أفضل وأشرف من حكومة الخونة والعملاء لأنها وطنية وعندها شرف أكثر من أتباع الولي السفيه".



وأضاف، حساب، "@fratnajy1"، " تعذيب الناشطة انتصار ناهي بمثقاب كهربائي ينذر بمرحلة خطيرة، كونها تعيد إلى الأذهان أعوام الحرب الطائفية في العراق، وتناثر الجثث مجهولة الهوية على قارعة الشوارع مثقبة ومفقوعة الأعين ومقطعة الأوصال".



وتابع حساب، "@Ania27El"، " الناشطة المدنية انتصار ناهي، التي كانت تعمل مسعفة في ساحة التحرير ببغداد تتعرض للتعذيب الوحشي بعد اختطافها والحكومة العراقية كعادتها لا تفعل شيئا قلبي مع أهل العراق ...".



وأوضح حساب، "@ShaikAlSaedy"، " الناشطة انتصار ناهي تتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرضت له على يد المليشيات من جرائم مليشيات حشد الإرهاب السيستاني الفارسي المقيم في العراق".





