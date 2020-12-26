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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 كانون الأول 2020 04:33 م

رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم

الإنترنت

شكا نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي،  من استغلال شركات الإنترنت أزمة خفض قيمة الدينار العراقي، ورفع أسعار الاشتراكات من دون مراعاة لظروف الشعب العراقي.

وأشار نشطاء إلى أن أغلب شركات الإنترنت العاملة في العراق، بأحزاب وجهات عراقية مستثمرة، توفر الحماية اللازمة لها من أي محاسبة قانونية.

وقال نشطاء نقلا عن مواطنين، إن أصحاب مكاتب توزيع الإنترنت، رفعوا أسعار الاشتراك الشهري على المواطن، بمبالغ مختلفة، وبحسب قيمة الاشتراك الشهري، حيث أن الزيادات تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دينار عراقي للاشتراك الشهري.

وأشاروا إلى أن أصحاب المكاتب أبلغوهم أن زيادة السعر جاءت من قبل الشركات الرئيسة المزودة للخدمة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار، مبينين أن رفع الأسعار كان من شركات عدة، وأن الأسعار بدت متباينة من منطقة إلى أخرى.

من جانبها، وكالعادة نأت وزارة الاتصالات بنفسها عن تحمّل مسؤولية رفع أسعار الإنترنت، مؤكدة أن ذلك يدخل في باب الاستغلال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، في بيان، إن "أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت في الوقت الحاضر لن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية، وأن تعاملنا يتم بالعملة المحلية"، مؤكداً أن "لا تغييرات بالأسعار في الوقت الحاضر، والوزارة لم تزد في أسعارها".

وأشار إلى "وجود استغلال من قبل أصحاب أبراج الإنترنت والشركات، الذين اتخذوا من رفع سعر الصرف ذريعة لرفع الأسعار"، ملوحاً بأنه "ستتم محاسبتهم وفق القانون".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشاء مواقع التواصل الاجتماعي على ارتفاع أسعار اشتراكات الإنترنت في العراق:

وقال حساب، " @I4KzNc4v9Xt3tLy"، " الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم".


وأضاف، حساب، "@slowakaled"، " معركة شركات الإنترنت التي رفعت أسعارها في العراق، انتهت بفرض إرادة الشركات التابع قسما منها لمجموعة جديدة ترتبط برئيس الحكومة الكاظمي، أو أحزاب وميلشيات إيرانية تدير وتمنع أي محاسبة قانونية، لمصطفى الكاظمي مجموعة ويوفر شخصيا، حماية لشركات تعمل بأسماء فريقه".


وتابع حساب، "@IUd6zxcvb123"، " ارتفاع أسعار اشتراك الإنترنت في العراق بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث أصبح "الاشتراك الاقتصادي" بسعر "45" ألف دينار بعد أن كان "30" ألف دينار".

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