الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفرصة الأخيرة لإثبات أن العراق ما زال دولة القانون وليس دولة الميليشيات.

يأتي ذلك بعد قيام القوات الأمنية باعتقال القيادي في ميليشيا العصائب الموالية لإيران حسام الزيرجاوي المتهم بإطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد.

كذلك قيام القوات الأمنية باعتقال ستة عناصر تنتمي لميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران بقيادة قيس الخزعلي، وتهديد الميليشيا لحكومة الكاظمي بإطلاق سراح المعتقلين، والانتشار في بغداد ثم الانسحاب.

من جانبه، قام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بجولة تفقدية أمس في شوارع العاصمة بغداد ومعه الفرقة الخاصة، في تحدي لميليشيا العصائب، التي أمهلته 48 ساعة لإطلاق سراح عناصرها المعتقلين.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي، أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.

وأضاف، طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

وأكد النشطاء، أنها فرصتك الأخيرة يا كاظمي لإرجاع هيبة الدولة وسنكون سند لك.. أما إذا كنت سترضخ فسنقوم بنقدك ونصغر من حجمك.

وأشار مراقبون إلى أنه إن لم تنتهي الميليشيات من العراق وتتسلم الدولة الأمن وتفرض وزارة الدفاع والقوات الأمنية الأمن فلن يتعافى العراق ويتقدم ويخرج اهله من التعب.

وأكدوا أن العراق تأثر كثيرا بفعل الحروب والانفلات الأمني والتدخلات الإيرانية السافرة بحجة الطائفية ودعم ومساندة المظلومين وإيران المجرمة هي الظالمة.

وأشار نشطاء إلى أن المعتقلين من ميليشيا هم من يطلق الصواريخ على محيط السفارة الأمريكية وعلى الناس الآمنة استشهدوا أبرياء بسببهم.

ويرصد "بغداد بوست" بعض ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@ahmed_fawzi82"، " فرصتك الأخيرة تحاول ترجع بيها هيبة الدولة.. وإحنا راح نكون سند لك.. أما إذا راح تبقى بسياسة الرضوخ فننتقدك ونصغر من حجمك".



وأضاف، حساب، "@hamid40962999"، " إن لم تنتهي المليشيات من العراق وتتسلم الدولة العراقية الأمن وتفرض وزارة الدفاع والقوات الأمنية الأمن فلن يتعافى العراق ويتقدم ويخرج أهله من التعب ! لقد تعب العراق من الحروب والانفلات الأمني والتدخلات الإيرانية السافرة بحجة الطائفية ودعم ومساندة المظلومين وإيران المجرمة هي الظالمة".

وتابع حساب، "@aymenhameed1"، " كلنا ندعم القوات الأمنية، وكلنا راح نساندك لمن تواجه الميليشيات! لكن إذا تسويها ضجة وتتحمس وراها يدوسون صورتك بالحذاء، فلا تطلع أصلاً..".



وذكر حساب، " @amer_alkubaisi"، " دولة الرئيس الوقت في صالح الشعب العراقي حافظ على المنهاج الحكومي، واجعل الانتخابات في موعدها، واهتم بنزاهتها! ولا تستعجل في أمر قد يضر بمصالح الشعب العليا نفسك طويل كما نعرف، ونفسهم قصير مرتبك، لا تحرق المراحل، إنهم يرفعون السقف لكنهم من دون أعمدة، ثبت أعمدة الدولة وهم سينتهون".



وقال حساب، "@AbdullahKoder"، " ممكن تخلص العراق من الميليشيات من خلال المواجهة الحاسمة؟ ما نتوقع كلام فقط لأننا لم نرى منك شيء حقيقي وإن سويتها فعلا وخضت تلك المواجهة فصدقني الشعب سيقف بجانبك".