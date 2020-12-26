الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بعد تغريدته عن تدمير العراق، حيث أكد النشطاء أن من دمر العراق هم المتملقين من أمثال الصدر.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأمريكي- الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب"، على حد قوله".

وأضاف: "أوجه ندائي للجارة العزيزة (إيران) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

وحذر الصدر ما أسماه "الاحتلال من تماديه في الصراع"، وأشار إلى أن "العراق والعراقيين ليسوا طرفاً في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب".

وتابع: "في حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى".

وختم بيانه: "العراق هو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال".

ورد النشطاء على الصدر، ما دمر العراق إلا المتملقين من أمثالك يا مقتدى، تترجى إيران وأنت عميلها في العراق وتنفذ أوامرها بقتل شباب المتظاهرين واختطاف النشطاء.

وأكد نشطاء، ان مقتدى الصدر بدأ حملته الانتخابية مبكراً، الجميع يعلم أَنَّه متذبذب ولا يملك قراراً ثابتاً ولن يلتزم بوعد أو ميثاق ومآلات تغيير خطابه تجاه إيران أصبحت مكشوفة ولن تغير شيئاً بالنسبة للشعب العراقي، لن تحصل على رئاسة الوزراء أبداً.

وأشار النشطاء إلى أن العراق عراق الجميع ولكل الطوائف وليس للخونة والذيول وكافي شعارات زائفة لأن شبعنا مل من الشعارات الزائفة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@GANRL9"، "ما دمر العراق إلا المتملقين من أمثالك بجميع العصور والتملق اصبح وراثه يرثها العبيد للأجيال التي تتربى تحت الذل وتمنع الأشخاص أن يعيشوا أحراراً كما خلقهم الله فهنيئا لأسيادكم بعبيد تنفذ فقط وعقولهم جامدة لا يستخدمونها أبدا".



وأضاف، حساب، "@tbz6k2x3O6QLv6z"، "العراقي هو من يموت والرابح هو من يتحكم بتجاراتهم لمصالحهم والخاسر هو الوطن وأبناءه".



وتابع حساب "@bt07llupF23TJI6"، "لقد بدأ مقتدى الصدر حملته الانتخابية مبكراً، الجميع يعلم أَنَّك متذبذب ولا تملك قراراً ثابتاً ولن تلتزم بوعد أو ميثاق ومآلات تغيير خطابك تجاه إيران أصبحت مكشوفة ولن تغير شيئاً بالنسبة للشعب العراقي، لن تحصل على رئاسة الوزراء أبداً. لقد كان الأجدر بك أنْ تترك السياسة".



وذكر حساب، "@75sAOXNqZiFDnmC"، " العراق عراق الجميع ولكل الطوائف وليس للخونة والذيول وكافي شعارات زائفة لأن شبعنا كذب".