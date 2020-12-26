نيويورك بوست: واشنطن تعزز الدفاعات الجوية في محيط سفارتها ببغداد

قالت صحيفة نيويورك بوست إن إدارة ترامب عززت أنظمة الدفاع الجوي حول مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد مشيرة إلى أن واشنطن لا تنوي غلق السفارة في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أميركيين إنه تم بالفعل إجلاء عدد من الموظفين في السفارة لكن السفير ماثيو تولر وعشرات الموظفين مازالوا يباشرون عملهم في بغداد ولم يتم غلق السفارة هناك.

وأضافت نيويورك بوست أن القيادة المركزية الأمريكية ألقت اللوم على ميليشيا مدعومة من إيران في تنفيذ الهجوم الذي وصفته بالأكبر منذ 10 سنوات وتضمن 21 صاروخا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يحمل مسؤولية هذا الهجوم لإيران محذرا إياها من رد فعل كبير إذا ما استمرت في عدائها.



