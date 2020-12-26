إلى هذا الحد وصل الضعف بالعراق .. ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي وتمهله 48 ساعة لإطلاق سراح إرهابي

هدد عناصر من ميليشيا العصائب في مقطع فيديو رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي.

وأمهلت ميليشيا العصائب حكومة الكاظمي 48 ساعة للإفراج عن المعتقل حسام الزيرجاوي المتهم بإطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء.



وانتشرت العديد من مقاطع الفديو في الساعات الماضية تظهر مجاميع تابعة لميليشيا العصائب وهي تتوعد بالرد، وتطلب من الخزعلي الرد على اعتقال الزيرجاوي.



و كشفت وثيقة اعتزام ميليشيات العصائب التحشيد قرب أحد المقار الأمنية الحساسة في بغداد.



وأشارت الوثيقة إلى أن التحشيد يهدف إلى الضغط على الحكومة لإطلاق سراح أحد المعتقلين والمتهم بالهجوم على السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء.

وأفادت المصادر أن المعتقل هو القيادي في العصائب حسام الزيرجاوي من مدينة الصدر ويخضع لتحقيق أمني شديد مؤكدة أن اعترافات مهمة كشف عنها المتهم أثناء التحقيق معه ربما تدين آخرين في العصائب.



وكشفت مصادر عن الشخص المسؤول عن قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ والذي تسبب بتوتر الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد ليلة أمس.

وقالت المصادر إن حسام الأزيرجاوي القيادي في ميليشيا العصائب هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد الأحد الماضي، موضحة أن قوات الأمن اعتقلت الأزيرجاوي ما وتر الأوضاع الأمنية في بغداد.



وأضافت المصادر أن اعتقال الأزيرجاوي جاء بعدما كشفت وثيقة مسربة عن خطة للميليشيات لاستهداف قاعدة أمريكية في بغداد بصواريخ متطورة تزامنا مع الذكرى الأولى لقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة أمريكية.