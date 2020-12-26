بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 11:15 ص

بلاسخارت : لن يكون العام الجديد رحلة سهلة أمام العراق

بلاسخارت
عبّرت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس جينين بلاسخارت، عن أملها بأن تغدو الأزمة الصحية الراهنة صفحة من الماضي في القريب العاجل، ليتيح ذلك المجال والوقت لمعالجة المشكلات واغتنام الفرص التي تنتظرنا.  
وقالت بلاسخارت في بيان بمناسبة نهاية العام،   "لقد تأثرنا جميعًا، بطريقةٍ أو بأُخرى، بالجائحة العالمية. وقد عانى العراق، شأنه شأن بقية العالم، معاناة شديدة. وللأسف، فقد فاقمت جائحة كوفيد-19 بدورها التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يواجهها العراق أصلًا".
وأضافت أنه "مع حلول العام الجديد، والوعد بتوفير اللقاح، يحدوني أملٌ كبيرٌ بأن تغدو هذه الأزمة الصحية الراهنة صفحةً من الماضي في القريب العاجل، ليتيح ذلك المجال والوقت لمعالجة المشكلات واغتنام الفرص التي تنتظرنا. لن يكون العام الجديد رحلةً سهلة، إذ لا شك في أن العراق سيستمر في مواجهة تحدياتٍ متعددة تعصف في آنٍ واحد، فمن التحديات الاقتصادية والأمنية إلى الحاجة الملحّة للإصلاح".  
وأشارت إلى أنه "من المقرر إجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو 2021، ما يمنح الشعب العراقي الفرصة لإسماع أصواتهم وهم يرسمون مستقبلهم السياسي. وسيثبُت أنّ لمصداقية هذه الانتخابات والتزام جميع أصحاب الشأن بها أهميةً جوهريةً".  
وتابعت بلاسخارت "في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحيت الأمم المتحدة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لها في خدمة الإنسانية. والعراق عضوٌ مؤسسٌ في الأمم المتحدة، ونحن نتطلع إلى استمرار شراكتنا ونحن نعمل معًا من أجل مجتمع أكثر أمنًا وازدهارًا وعدلًا".  
وختمت بلاسخارت رسالتها قائلة: "أتمنى لكم ولأحبائكم أعيادًا سعيدة".  
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