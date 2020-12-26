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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 10:59 ص

أبرزها الفاو والقطار المعلق .. ما هي المشاريع ذات الأولوية في 2021؟

ميناء الفاو الكبير
كشفت وزارة التخطيط، وجود نحو 6225 مشروعًا في العراق تم إدراجها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن بينها أكثر من 500 مشروع متوقف ومتلكئ.  
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح  له إن "عدد المشاريع في عموم العراق تبلغ 6225 مشروعًا، بعضها مشاريع اتحادية تنفذ من قبل الوزارات، وبعضها مشاريع تقع ضمن برنامج تنمية الأقاليم وتنفذ من قبل الحكومات المحلية"، لافتًا إلى "تباين إنجاز المشاريع المدرج بعضها في سنوات سابقة ومنها 755 مشروعًا، لم تتجاوز نسب إنجازها الـ 20 %".  
وبيّن أن "هذه المشاريع مدرجة منذ عام 2013، ومنها مدرج خلال الأعوام 2014 إلى عام 2019"، موضحًا أن "عدد المشاريع المتلكئة تصل إلى 359 مشروعًا، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقفة 182 مشروعًا".  
وأكد أن "توجيه وزارة التخطيط بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدم والتي تمثل إضافة نوعية للتنمية وتوفر فرص عمل كثيرة"، مشيرًا إلى أنه "سينجز عدد غير قليل من المشاريع في عموم المحافظات خلال العام المقبل مع التركيز على المشاريع الاستتراتجية وبينها مشروع ميناء الفاو الكبير الذي صوت  مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل تنفيذ هذا المشروع بمراحله المختلفة، ومشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد ضمن موازنة 2021، إضافة إلى مشرع بناء 1000 مدرسة ومشاريع خدمية أخرى في محافظات البصرة والمثنى وبغداد وغيرها".  
وأبدى الهنداوي "حرص وزارة التخطيط على اتباع المعالجات واتخاذ الخطوات التي تنقذ المشاريع من التوقف".  
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