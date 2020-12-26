2020 عام الأزمات في العراق .. خسائر مالية ضخمة ورواتب متأخرة وموازنة غير معلنة

يودع العراق عام 2020 الأكثر غرابة، الحافل بالأزمات، ولا سيما الاقتصادية منها، والتي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين في البلاد مرتين خلال العام الحالي، فضلًا عن خسائر مالية تكبدها العراق جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف مجمل النشاطات التجارية والاستثمارية.



أغلق العراق منافذه الحدودية واوقف السفر مع الدول كافة ولا سيما تلك التي سجلت إصابات مبكرة بفيروس كورونا

وبينما كانت البلاد تعيش أجواءً احتجاجية عارمة في مختلف انحاء البلاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي امتدادًا للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2019، انضم العراق إلى الأزمة العالمية رسميًا عند تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف في شهر آذار/مارس الماضي، ليتخذ بعدها إجراءات وقائية ويتجه للإغلاق، ما تسبب بغلق المحال التجارية وفرض حظر للتجوال لأشهر طويلة، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية وركود للسوق.

وأغلق العراق منافذه الحدودية وأوقف السفر مع الدول كافة، ولا سيما تلك التي سجلت إصابات مبكرة بفيروس كورونا، ليشهد في أواخر شهر آذار/مارس، أول تحدٍ متمثل بمناسبة اجتماعية هامة، وهي زيارة الذكرى الخاصة بالإمام الكاظم، التي تمت بأعداد قليلة نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة، واقتصرت على العراقيين فقط دون غيرهم، ما جعل العراق يخسر نحو 20 مليون دولار جراء عدم استقبال السائحين، بحسب تقديرات مختصين.

واستمرت آثار فيروس كورونا بشكل متسارع، عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستوى تاريخي، حيث تراجع سعر برميل نفط برنت إلى ما دون العشرين دولارًا في نيسان/أبريل، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 18 عامًا، ليسجل 18.10 دولارًا للبرميل، فيما استمر بالتذبذب تحت الـ40 دولارًا حتى وصل إلى 50 دولارًا للبرميل خلال الشهر الجاري ومع قرب انتهاء العام، فيما تقدر خسائر العراق من تراجع أسعار النفط إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدر ايرادات النفط للعراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 11 مليار دولار، مقارنة بـ26 مليار دولار من نفس الفترة للعام الماضي.

ولم يكن انخفاض أسعار النفط التحدي الوحيد، حيث دفع تدني الأسعار عالميًا، منظمة أوبك ومن بينها العراق، إلى تخفيض الإنتاج والتصدير من النفط، ليفقد العراق أكثر من 2 مليون برميل يوميًا من إنتاجه، ما يعني فقدانه إيرادات أكثر من 60 مليون برميل شهريًا، بفعل التخفيض، لتكون خسائر العراق جراء تخفيض الإنتاج وتراجع الأسعار، ما يفوق الـ40 مليار دولار خلال العام الحالي، بحسب التقديرات.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، شهد العراق أجواء استثنائية لشهر محرم، فيما مرت زيارة عاشوراء مقتصرة على العراقيين دون استقبال الزائرين والسائحين العرب والأجانب الذي يقدر عددهم سنويًا بنحو 90 ألف زائر، لتصل الخسائر الاقتصادية حينها بأكثر من 100 مليون دولار بفعل ما كانوا يدفعونه من رسوم دخول فضلًا عن استخدام الفنادق وغيرها من المرافق العامة.

وقدر الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في وقت سابق، خسارة العراق بنحو 100 مليون دولار يوميًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



كما تسببت الأزمة الاقتصادية بالمجمل، إلى إدخال العراق في دوامة عدم إمكانية تسديد رواتب الموظفين، ظهرت بشكل واضح في شهر حزيران/يونيو، لتذهب الحكومة نحو الاقتراض بعد شد وجذب بين الحكومة والبرلمان، الذي وافق على تمرير قانون الاقتراض على "مضض"، والذي وفر رواتب لـ3 أشهر فقط في حينها، تنتهي في شهر آب/اغسطس.

وفي أيلول/ سبتمبر، عادت أزمة تأخير صرف الرواتب مجددًا، فيما أرسلت الحكومة في الاثناء موازنة 2020 إلى البرلمان، قبل ان تقوم بسحبها مجددًا بعد يوم واحد فقط من ارسالها في 21 أيلول، لغرض "اجراء بعض التغييرات" حسبما كشفت تصريحات لبرلمانيين حينها، قبل ان يُجهض مشروع موازنة 2020 رسميًا، ويتم ارسال قانون اقتراض ثانٍ صوت عليه البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر ليتم حل أزمة الرواتب وتوفيرها إلى نهاية العام الجاري، والاستعداد لاتمام موازنة العام المقبل 2021.