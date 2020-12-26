بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم.. ونشطاء: أنت والميليشيات السبب في أن العراق أصبح بلا حدود ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب انفجار متعمد يهز ناشفيل الأميركية.. شاحنة مفخخة وقنبلة و 3 جرحى بالصور.. انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية الحلبوسي: رواتب الموظفين خط أحمر.. ونشطاء: المساس بالرواتب الرصاصة الأخيرة بجسد النظام السياسي! الكاظمي يجتمع مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة موازنة 2021.. نشطاء: لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة! تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 10:42 ص

الصحة : العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا

لقاح فايزر
أكد  الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة :" ان العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ".

وقال العبيدي في تصريح متلفز:" بحسب الاتفاق فان شركة فايزر هي من ستقوم بايصال اللقاح الى المحافظات ".

وتابع :" ان لقاح فايزر سيصل في نهاية آذار او مطلع نيسان المقبلين"، مبينا :" ان العراق منفتح على خمس شركات مصنعة للقاح كورونا ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد الصفار

نائب: الموازنة غير منسجمة مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلد وفيها مبالغة كبيرة في الإنفاق 23 كانون الأول 2020 10:29 ص

السفارة الأمريكية

مساعد وزير الخارجية الأمريكي :سفارتنا في بغداد باقية 09 كانون الأول 2020 10:34 ص

التغيير-بهار-محمود-فتاح

نائبة كردية تدعو الحكومة الاتحادية لحماية متظاهري السليمانية 08 كانون الأول 2020 11:49 ص

حسن فدعم

القانونية النيابية تصف محاولة الحكومة إرسال قانون القرض لتمويل الانتخابات بالبدعة 02 كانون الأول 2020 10:18 ص

حسن خلاطي

حسن خلاطي : إقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات 02 كانون الأول 2020 10:15 ص

رياض المسعودي

المسعودي : أغلب القوى والأحزاب لاترغب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 02 كانون الأول 2020 10:05 ص

علاوي

علاوي : العملية السياسية انتهت إلى غير رجعة ..وتظاهرات تشرين تعبير عن ضمير الشعب 28 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين يحذر من تداعيات إقرار قانون جرائم المعلوماتية 25 تشرين الثاني 2020 09:59 ص

التعليقات