الصحة : العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا

أكد الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة :" ان العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ".



وقال العبيدي في تصريح متلفز:" بحسب الاتفاق فان شركة فايزر هي من ستقوم بايصال اللقاح الى المحافظات ".



وتابع :" ان لقاح فايزر سيصل في نهاية آذار او مطلع نيسان المقبلين"، مبينا :" ان العراق منفتح على خمس شركات مصنعة للقاح كورونا ".

