العراق ومصر يتفقان على تعزيز التعاون السياحي المشترك



اتفق العراق ومصر على تعزيز التعاون في مجال العمل السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين البلدين، والتعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهرّبة خارج البلاد بطريقة غير شرعية

وبحث وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم، خلال اتصال هاتفي مع وزير السياحة والاثار المصري خالد العناني، سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

وأكد ناظم "حرص العراق على التواصل الدائم والتعاون الوثيق مع مصر في مجال السياحة والآثار.

من جانبه أعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال السياحة والاثار.