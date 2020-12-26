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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 10:21 ص

النفط: خطة لايقاف استيراد المشتقات العام المقبل

وزير النفط إحسان عبد الجبار

أكدت وزارة النفط أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية ،والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقال مدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط محمود عباس إن "خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية"، مبيناً أن "هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات ،والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية".

وأضاف أن "جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي"، مشيراً إلى أن "مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة ،ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية".

وبين أن "وزارة النفط لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهي قريبة  للتشغيل ،ولكنها تعتمد على الشركات الأجنبية"، موضحاً أن "هذه المشاريع  ستكتمل العام المقبل ".
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