رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى المستشار لاشين



تقدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة المستشار لاشين ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وقال الجروان لقد كان المستشار لاشين رمزا للإخلاص والعمل الوطني لما قدمه من خدمات في دعم مسار الانتخابات والديموقراطية في جمهورية مصر العربية.

سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وانا لله وانا اليه راجعون.