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السبت, 26 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 09:59 ص

حقوق الانسان في ديالى : ثورة الاتصالات تقف وراء 40% من حالات الطلاق بالمحافظة

الطلاق
أكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، بان ثورة الاتصالات تقف وراء 40% من حالات الطلاق في المحافظة.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح ان” ثورة الاتصالات وبروز منصات كثيرة للتواصل من خلال الهواتف النقالة رغم اهميتها الكبيرة لكنها بالمقابل اثارت مشاكل وظواهر سلبية في المجتمع العراقي ومنها زيادة معدلات الطلاق بمعدلات عالية جدا”.
واضاف مهدي،ان” 40% من اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في ديالى خلال السنوات 10 الاخيرة هي الاتصالات وتطبيقات الهواتف النقالة ومنصات التواصل الاجتماعي بكل مسمياتها لافتا الى ان العامل الاقتصادي لايشكل سوى 15% من الاسباب ما يظهر حجم التاثير السلبي لثورة الاتصالات واستخداماتها السلبية في اثارة ظاهرة تهدد تماسك بناء الاسر وهي جوهر المجتمع ودفع الاف من حالات الزواج الى نهاية الطلاق وما ينتج عنها من سلبيات”.

واشار الى ” ضرورة دراسة ملف الطلاق في ديالى وبقية محافظات البلاد من اجل وضع حلول لازمة مجتمعية بدات تثير قلق حقيقي لان معدلات الطلاق في البلاد وصلت الى ارقام عالية خاصة في السنوات الاخيرة”..
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