بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 09:56 ص

المالية النيابية: لم نتسلم قانون الموازنة بشكل رسمي

ماجدة التميمي
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي ،.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن "اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي"، لافتة إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه".

وأضافت أن "اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود" ، مؤكدة" سعي لجنتها لزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".
وأشارت إلى أن "هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة"، مبينة أن "الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي".
وكان مجلس الوزراء قد صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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