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السبت, 26 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 09:49 ص

وزير الزراعة يوافق على تصدير محصول الطماطم إلى السعودية

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وافق وزير الزراعة محمد الخفاجي، ، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.
 وقالت وزارة الزراعة في بيان ان "الخفاجي وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي، ومن الفائض عن الإستهلاك المحلي"، مشيرا الى ان ذلك "يأتي في إطار سعي وزارة الزراعة لتعظيم موارد الدولة".
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