الشعلان يكشف عن تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية

كشف النائب عدي الشعلان، عن تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية.

وقال الشعلان ان” الوضع المالي والاقتصادي في العراق صعب وحرج جدا في ظل القرارات الاخيرة لوزارة المالية التي اضرت بشرائح واسعة من العراقيين ودفعت الاسعار الى ارتفاع بشكل واضح بعد رفع سعر صرف الدولار ومحاولات خفض رواتب وتخصيصات الموظفين”.

واضاف ان” هناك تحركا نيابيا لجمع تواقيع لاستجواب وزير المالية بالاضافة الى محافظ النبك المركزي مؤكدا ضرورة التحقيق في التسريبات الاخيرة التي برزت حيال وجود معلومات عن اتفاق البنك المركزي مع مصارف اهلية ومكاتب صيرفة لشراء الدولار”.



واشار الى ان وضع العراق الاقتصادي يحتاج الى لجنة عليا من الكفاءات الاقتصادية من اجل بلورة حلول تدفع باتجاه انقاذه والابتعاد عن خفض رواتب الموظفين او خفض سعر صرف الدولار نظرا لتداعياته الخطيرة على الاسواق وتاثر شرائح واسعة من العراقيين بارتفاع الاسعار”.