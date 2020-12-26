الكاظمي : أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان امن العراق امانة في اعناقنا ولن نخضع لمغامرات او اجتهادات.



وقال الكاظمي في تغريدة :" عملنا بصمت وهدوء على اعادة ثقة الشعب والاجهزة الامنية والجيش بالدولة ، بعد ان اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".



واضاف :" طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى ، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة اذا اقتضى الامر.