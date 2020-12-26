بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم.. ونشطاء: أنت والميليشيات السبب في أن العراق أصبح بلا حدود ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب انفجار متعمد يهز ناشفيل الأميركية.. شاحنة مفخخة وقنبلة و 3 جرحى بالصور.. انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية الحلبوسي: رواتب الموظفين خط أحمر.. ونشطاء: المساس بالرواتب الرصاصة الأخيرة بجسد النظام السياسي! الكاظمي يجتمع مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة موازنة 2021.. نشطاء: لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة! تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 كانون الأول 2020 09:29 ص

الكاظمي : أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات

الكاظمي
اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي  ان امن العراق امانة في اعناقنا ولن نخضع لمغامرات او اجتهادات.

وقال الكاظمي في تغريدة :" عملنا بصمت وهدوء على اعادة ثقة الشعب والاجهزة الامنية والجيش بالدولة ، بعد ان اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

واضاف :" طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى ، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة اذا اقتضى الامر.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

الحلبوسي في تغريدة : رواتب الموظفين خط احمر 25 كانون الأول 2020 10:58 ص

صواريخ الكاتيوشا ج

الغنام ينفي بيان الاستخبارات بشأن العثور على صواريخ وِجهت لاستهداف محافظة الأنبار 25 كانون الأول 2020 07:27 ص

هادي العامري

الإرهاب القادم باسم السياسة .. الفتح يعلن خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة من العصائب وبدر والسند 25 كانون الأول 2020 07:17 ص

9202025113247131269130

قرقاش: المنصات الإعلامية القطرية مصممة على تقويض جهود حل أزمة الدوحة 22 كانون الأول 2020 01:18 م

البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء 22 كانون الأول 2020 10:32 ص

الدراجي

الدراجي يدعو إلى منح مخصصات تضخم إضافية للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية 22 كانون الأول 2020 10:31 ص

جمال-المحمداوي

المحمداوي يطالب بتحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المهندسين المتظاهرين 18 كانون الأول 2020 11:15 ص

النائب عبد الامير التعيبان الدبي

نائب: البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر 18 كانون الأول 2020 10:36 ص

التعليقات