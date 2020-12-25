ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الكاظمي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب باعتقال عناصر ميليشيا العصائب الموالية لإيران التي انتشرت في شوارع بعد اعتقال قيادي بها.

وأكد النشطاء إما أن تكون هناك دولة قوية في مواجهة الميليشيات، أو ترضخ حكومة الكاظمي كما حدث قبل ذلك بعد اعتقال عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله العراقي ثم الإفراج عنهم بعد ذلك أو نكون في دولة الميليشيات.

وقال مصدر أمني، إن مسلحي ميليشيا عصائب أهل الحق انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين على خلفية اعتقال قوة أمنية لقيادي كبير في العصائب يدعى حسام الزيرجاوي منفذ هجوم السفارة الأمريكية قبل أيام .

كذلك قامت قوات الأمن باعتقال 6 عناصر من ميليشيا العصائب الإرهابية الموالية لإيران.

وأوضح المصدر، أن القيادي في العصائب عليه اعترافات بتورطه في جرائم تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن انتشار المسلحين جاء في محاولة ضغط لإطلاق سراح القيادي في العصائب، وهو ما رفضته السلطات المختصة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيا العصائب أمهلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتى الساعة الخامسة فجراً لإطلاق سراح القيادي المعتقل.

وأشار مصدر أمني إلى أن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي يتوسط لمنع الاحتكاك بين الاستخبارات وميليشيات العصائب.

وأكد نشطاء انتشار مكثف للقوات الأمنية العراقية من منطقة شارع فلسطين إلى جسر المثنى ببغداد، بعد أنباء عن انسحاب ميليشيات عصائب الحق من بغداد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات.

وأضاف، طالبنا بالتهدئة لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار ميليشيا العصائب وتهديد الكاظمي:

وقال حساب، "@AhmadSa14398478"،" هؤلاء الإرهابيون إما أن يتم اجتثاثهم أو لتعلن حكومة الكاظمي بشكل صريح أن العراق دولة فاشلة وأن الدولة أضعف من مجابهة هؤلاء الإرهابيين".



وأضاف، حساب، "@Abod95604648"،" دولة مع العصابات الشيعية التابعة لإيران تكون الدولة مثل الطفل الرضيع فهي دولة الميلشيات بينما نجدها تعتقل السنة وترميهم في السجون وأكثرهم أبرياء".



وتابع حساب، " @aludail573"، " ما يفيد في العصائب إلا قطع رأس الافعى (قيس الخزعلي) بنفس مصير صاحبه سليماني".



وذكر حساب، " @Salem58475170"، " هناك مؤامرة مدبرة عن طريق ذيول إيران مقتدى والخزعلي, وهدفها إسقاط الكاظمي و مخرجات ثورة تشرين، لا تغتروا بكلام مقتدى ذيل إيران والذي يؤدي دور المعارض للخزعلي".

وتابع حساب، " @Sooud_3D"، " غداً يطلقون سراحهم مثل المرة السابقة، حكومة مرتهنة بأحضان إيران مستحيل تحاكم ميليشياتها فقط لذر الرماد بالعيون".