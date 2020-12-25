ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب

هاجم مغردون على موقع التدوين المصغر، "تويتر"، الورقة الإصلاحية المالية "الورقة البيضاء"، والمقدمة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال مغردون، إن الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب التي فشلت في استعادة المليارات المنهوبة من الأموال العامة ومشاكل الفساد الذي نخر جسد العراق.

وقد تسلم مجلس النواب الورقة الإصلاحية المالية "الورقة البيضاء"، والمقدمة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتنقسم الورقة البيضاء إلى خمسة أجزاء، تتناول الهدر المالي ومعالجاته، وإصلاح قطاع النفط والكهرباء والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من قطاعات.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد أعلنت، منذ تسلمها إدارة البلد أنها ستستهدف الفاسدين، وستقدّمهم للقضاء، وستطلب منهم إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة، لكنها باتت اليوم عاجزة بشكلٍ لا يقبل الشك عن اتخاذ إجراءاتٍ كفيلةٍ بتحقيق هذا الهدف.

وأكد نشطاء، أنه بدلاً عن إعادة الأموال المنهوبة والمسلوبة من إيرادات الدولة، النفطية وغير النفطية، التفّت حكومة الكاظمي على الطبقات ذات الدخل المحدود والفقيرة في الشعب.

وأشاروا إلى أن ذلك من خلال عدة إجراءات وقرارات، آخرها خفض سعر صرف الدينار العراقي، وإيقاف التعيينات خلال العام المقبل 2021، وفرض مزيد من الضرائب على الوقود وأصحاب المهن من الكسبة.

وأكد النشطاء، أن تلك الإجراءاتٌ تؤكد أن حكومة الكاظمي عاجزة عن مكافحة الفساد وتمس بمصالح المواطن البسيط، وستصبّ في صالح حيتان الفساد.

وأشاروا إلى أن مشروع الموازنة لعام 2021، هل تجدون فيه أي أعباء جديدة حقيقية على الأغنياء والمصارف وشركات النفط والمقاولين والتجار؟.

وقال مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة المليشيات.

كذلك ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل على الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة الكاظمي:



وقال حساب، " #نريد_وطن"، " يبدوا أن المعادلة في العراق هو أن يفلت المجرم الحقيقي ويعاني الضحية تبعات الفساد والمجرمين الحقيقيين".



وأضاف، حساب، "@AlhijaziDr"، " #الورقة_البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب التي فشلت في استعادة المليارات المنهوبة من الأموال العامة ومشاكل الفساد الذي نخر جسد العراق، أما ما تبقى فهو استعراض عضلات".



وتساءل حساب، "@hussein_alkarwe"، " العراق..متى نراك سالما منعما وغانما مكرما؟، متى نرى الدولة بدل اللادولة؟، متى نرى الخدمة بدل الفساد؟، متى نرى الحرية بلا اغتيالات؟، علينا أن نعي جيدا أن المرحلة القادمة خطيرة ومهمة في تحديد مصير البلاد"·



وتابع حساب، "@Alfarog266"، " المشكلة في رأس مدعي السياسة المراهقين يبحثون على أسهل الطرق لجمع المال ويتركون الحلول الصعبة والاستراتيجية مثل تفعيل القطاع الخاص ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة خارج العراق".