الحلبوسي: رواتب الموظفين خط أحمر.. ونشطاء: المساس بالرواتب الرصاصة الأخيرة بجسد النظام السياسي!

تساءل نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي، لماذا يتحمل الموظفين في العراق أخطاء وسرقات السياسيين؟، وأين رواتبهم؟ التي أصبحت تتأخر كثيرا عن وقتها.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تغريدة على حسابه في تويتر بدأها بوسم "رواتب الموظفين خط أحمر"، قال إن "البحث عن موارد اضافية للدولة وتعزيز سلطة القانون في المنافذ ومنع التهريب".

وأضاف، الحلبوسي، "فضلاً عن تعظيم الايرادات غير النفطية وفتح فرص استثمارية حقيقة لتوفير العمل للعاطلين وتقديم الخدمات للمواطنين، هذه الامور التي يحتاجها العراق، لا ان نلجأ الى استقطاع رواتب الموظفين الذين اصبحوا هدفاً للحكومات المتعاقبة تحت شعار (الاصلاح الاقتصادي)".

وتابع: أن "العدالة الاجتماعية تقضي بتخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة، وطرد الفضائيين، ومحاسبة مزدوجي الراتب، وعدم المساس بحقوق الموظف البسيط".

وأكد نشطاء، أنه يجب على الدولة حماية الموظف والمواطن لأن الموظفين هم العمود الفقري للدولة، فلا نرضى بأن يكون الموظف هو الضحية لأخطاء الفاسدين.

وأشار نشطاء إلى أنه يجب على الحكومة ضبط الإيرادات والمنافذ واعتقال الفاسدين، وأن لا يتم الاقتراب أبداً من رواتب الموظفين، فقبل الشروع بالإصلاح المالي على الحكومة غلق أبواب الفساد، وقتها لن تحتاج للتقرب من رواتب الموظفين.

وقال مراقبون، إنه من يريد أن يصلح الاقتصاد عليه بتطوير القطاع الخاص وغلق منافذ الفاسدين، وأن لا يفكر بسلة الفقير والموظف، فلا يستحق الشعب العراقي تلك الخطط الاقتصادية الهزيلة.

وتساءل نشطاء، هل عجزت الدولة بكل مؤسساتها عن كيفية التعامل مع هذه الأزمات؟، لكي تأتي على رواتب الموظفين لابد أن تجدون حلاً بعيداً عن رواتب الموظفين.

وأكد نشطاء، أنه ليس أمام العراق سوى خيار الطمأنة الأمنية وتفعيل القطاع الخاص. لأن رواتب الموظفين خط أحمر، والمتقرب من قوت الموظف هو تفكير ليس له علاقة بالاقتصاد.

وأشاروا إلى أن المس برواتب الموظفين سيكون الرصاصة الأخيرة بجسد النظام السياسي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بشأن رواتب الموظفين:

وقال حساب، " "@alaa_dalii، " يجب على الدولة حماية الموظف والمواطن لأن الموظفين العمود الفقري للدولة فلا نرضى بأن يكون الموظف هو الضحية لأخطاء الفاسدين...".



وتساءل حساب، " @baghdad_rimal"، " ما أعرف لماذا الموظف يتحمل أخطاء وسرقات السياسيين".



وتابع حساب "@Halbossii"، " رواتب الموظفين أصبحت هدفا للحكومات المتعاقبة، وكان الأولى بهم أن يعتمدوا على الموارد غير النفطية مثل الحدود والصناعة والزراعة وغيرها ورواتب الموظفين البسطاء خط أحمر".



وذكر حساب، "@saad__sajid_98"، " يجب أن لا يتم زج المواطن والموظف البسيط في مثل هذه الأمور تمس قوته ومعاشه يجب أن يبدأ الإصلاح في زياده قيمه الراتب وليس استقطاعه".

