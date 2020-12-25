الكاظمي يجتمع مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة موازنة 2021.. نشطاء: لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد اجتماعه مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة موازنة 2021، حيث أكد النشطاء، أنه لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين.

وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، حيث جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء.

واستعراض الكاظمي، الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح.

كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات.

وقال النشطاء، إنه لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين، وتعقدون الاجتماعات لخدمة إيران، وتأخذون من قوت الشعب العراقي لتطعموا إيران.

وطالب النشطاء الكاظمي برعاية عوائل الدخل المحدود اللي تمثل غالبية الشعب العراقي، وصرف رواتبهم والاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال مراقبون، إن التحدي الأبرز الذي يواجه حكومة الكاظمي يتمثل بأن هناك صراعاً بين مسارين من مسارات الحياة في العراق؛ بين الحياة المدنية والحياة المرتكزة على قيم الإسلام السياسي.

وأوضحوا، أن قوى الإسلام السياسي تريد أن تبقي على قواعد اللعبة السياسية التقليدية لإدارة البلاد، بينما القوى المدنية تريد تغيير قواعد اللعبة السياسية من أجل كسر حواجز العملية السياسية وتحويلها من أسلوب السلطة المغلقة إلى السلطة المفتوحة وفتح المجال للمجتمع الأهلي لترشيح قيادته الاجتماعية للمشاركة في إدارة مفاصل الحكومة والدولة.

ويصنف العراق في المراتب الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب إحصائيات منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بتقديم تقارير عن وضع البلدان في جوانب الاقتصاد والنزاهة.

وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اجتماع الكاظمي مع رؤساء اللجان النيابية:



وقال حساب، " 9zSZvvQgby9xCaK"، " لا فائدة من اجتماعاتكم ما دمتم فاسدين".



وأضاف، حساب، "@DhiaIssam"، " انكشف المستور تأخذ من قوت الشعب لتشبع إيران".



وتابع حساب، "@Hssyun22"، " الله وأكبر على فساد الدولة".



وذكر حساب، "@WfVZdjtYwsaHZ2l"،" سيدي الرئيس لقد فشلت في أبسط الأمور وهي تخفيض سعر الدولار ..إلى متى نبقى نعاني؟".

