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الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 12:03 م

القبض على متهم ينتحل صفة عميد في وزارة الداخلية بكركوك

اعتقال
ألقت القوات الامنية في كركوك  القبض على متهم ينتحل صفة عميد في وزارة الداخلية.

وقال بيان لوزارة الداخلية ان  مفارز مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كركوك، القت القبض على متهم ينتحل صفه عميد في وزارة الداخلية، ويقوم بالاحتيال على المواطنين، وضبطت بحوزته عددا كبيرا من الوثائق، والتسجيلات الصوتية، وارقاما للسيارات، وبدلات عسكرية برتبة عميد شرطة".

واوضح انه تم توقيف المتهم من قبل قاضي تحقيق شؤون وأمن كركوك، والتحقيقات مستمرة لوجود اعترافات موسعة، ومن خلال التحري تبين أنه مطلوب لمحافظات بابل، وبغداد، وديالى.
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