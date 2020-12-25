لجنة نيابية تعتزم استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بسبب ملفات فساد

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، عزمها استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات حول تردي واقع الخدمات والفساد والتسهيلات المقدمة لشركات الهاتف النقال خلال الشهر المقبل.



وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي ان “لجنة الخدمات لن تتوقف عن الدعوى المرفوعة ضد شركات الهاتف النقال بل ستذهب الى محاسبة الفاسدين المتورطين مع تلك الشركات”.



واوضح الربيعي ان “الاستجواب سيكون حول العقود الفاسدة والصمت عن ديون الشركات والتسهيلات المقدمة لهم على حساب المال العام والمواطن العراقي والكثير من ملفات الفساد.

