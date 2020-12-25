وزير الصحة : السلالة الجديدة من كورونا سريعة الانتشار لكنها أقل تاثيرا

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان السلالة الجديدة من كورونا سريعة الانتشار لكنها اقل تاثيرا.



وقال التميمي في لقاء متلفز:"ان الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة ,مضيفا قريبا سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلاسة الجديدة لكورنا ".



وتابع:"يتم يوميا فحص 41 الف حالة ,مشيرا الى ان السلالة الجديدة لها نفس اعراض كوفيد 19 ".



واشار الوزير ,الى ان نسبة الوفيات كانت 7 بالمئة وانخفضت الى اقل من 2 بالمئة , مبينا ان وزارة الصحة اضافت 14 الف سرير ".



وقال التميمي , لدينا 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا , مشيرا الى ان العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح , مضيفا لقد بدانا بتدريب فرق طبية خاصة للقاح ".

