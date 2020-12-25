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الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 11:59 ص

وزير الصحة : السلالة الجديدة من كورونا سريعة الانتشار لكنها أقل تاثيرا

وزير الصحة حسن التميمي
أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان السلالة الجديدة من كورونا  سريعة الانتشار لكنها اقل تاثيرا.

وقال التميمي في  لقاء متلفز:"ان الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة ,مضيفا  قريبا سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلاسة الجديدة لكورنا ".

وتابع:"يتم يوميا فحص 41 الف حالة  ,مشيرا الى ان  السلالة الجديدة لها نفس اعراض كوفيد 19 ".

واشار الوزير ,الى ان نسبة الوفيات كانت 7 بالمئة وانخفضت الى اقل من 2 بالمئة ,  مبينا  ان وزارة الصحة  اضافت 14 الف سرير ".

 وقال التميمي , لدينا 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا , مشيرا الى ان العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح , مضيفا لقد بدانا بتدريب فرق طبية خاصة للقاح ".
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