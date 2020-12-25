نائب يتهم وزير المالية باحتكار مزاد العملة لصالح مافيات اقتصادية



اتهم عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، وزير المالية علي علاوي باحتكار بيع الدولار لصالح مافيات اقتصادية ، مبينا ان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي.



وقال الدراجي ان ” الموازنة المرسلة للبرلمان تختلف عن المسربة بمواقع التواصل وان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي”

واضاف ان ” الإجراءات الحكومية الأخيرة أحدثت “مجزرة” اقتصادية وان وزير المالية احتكر الدولار لدى مافيات خاصة”.





وتابع ان “- قرار رفع قيمة الدولار اتخذ قبل 35 يوماً من إعلانه وان – الأحزاب تغاضت عن صرخات العراقيين بشأن رفع سعر الدولار وان المسؤول عن رفع سعر صرف الدولار “فاشل.

