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الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 11:41 ص

نائب يتهم وزير المالية باحتكار مزاد العملة لصالح مافيات اقتصادية

الدراجي

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، وزير المالية علي علاوي باحتكار بيع الدولار لصالح مافيات اقتصادية ، مبينا ان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي.

وقال الدراجي ان ” الموازنة المرسلة للبرلمان تختلف عن المسربة بمواقع التواصل وان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي”
واضاف ان ” الإجراءات الحكومية الأخيرة أحدثت “مجزرة” اقتصادية وان وزير المالية احتكر الدولار لدى مافيات خاصة”.


وتابع ان “- قرار رفع قيمة الدولار اتخذ قبل 35 يوماً من إعلانه وان – الأحزاب تغاضت عن صرخات العراقيين بشأن رفع سعر الدولار وان المسؤول عن رفع سعر صرف الدولار “فاشل.
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