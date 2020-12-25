بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 25 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة! تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟ كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 11:39 ص

برلماني: ٣٠% من مضامين موازنة 2021 سيجري تعديلها

تصويت البرلمان

كشف عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب مضر الكروي عن  ان٣٠ % من مضامين موازنة 2021 سيجري تغييرها قبل التصويت عليها.
وقال الكروي إن “موازنة 2021 عليها الكثير من الملاحظات خاصة مع رفع سعر الصرف والوقود وخفض مخصصات الموظفين ونقاط أخرى”، لافتا الى انه “من الصعوبة تمرير تلك النقاط دون تعديلات قيمة تسهم في دعم شرائح واسعة من العراقيين ستتضرر منها.
وأضاف، أن ” ٣٠% وربما اكثر من مضامين الميزانية ستعدل في مجلس النواب وسيكون هناك ادراج لبدائل تطرحها لجان المالية والاقتصادية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدلا من حلول الحكومة”، معتبرا أن “الموازنة ربما هي الاصعب في تاريخ الدولة العراقية بعد 2003 نظرا لحساسية الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعانيه البلاد بسبب تراكمات واخطاء مستمرة منذ سنوات.
واشار الكروي الى “ضرورة اشراك الكفاءات الاقتصادية العراقية وحتى المراكز الدولية في البحث عن مخارج للازمة المالية والاقتصادية التي تعصف في البلاد وضمان ان يكون هناك اطار سياسي وطني داعم للقرارات التي تنقذ اقتصاد البلاد ودفعه بعيدا عن اي ازمات حادة والتخلص من ازمة الاعتماد الكامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للميزانية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير الصحة حسن التميمي

وزير الصحة : السلالة الجديدة من كورونا سريعة الانتشار لكنها أقل تاثيرا 25 كانون الأول 2020 11:59 ص

الدراجي

نائب يتهم وزير المالية باحتكار مزاد العملة لصالح مافيات اقتصادية 25 كانون الأول 2020 11:41 ص

خديجة علي

البرلمان: سنؤجل العطلة التشريعية .. وتمرير الموازنة بحاجة لـ”45″ يوما 25 كانون الأول 2020 11:04 ص

زهرة-البجاري

نائبة : عدم وصول الموازنة إلى البرلمان ناقوس خطر لتعطيل مصالح المواطنين 25 كانون الأول 2020 11:01 ص

الحكومة

الكاظمي يستعرض خطة حكومته لتجاوز أزمات البلد 25 كانون الأول 2020 07:54 ص

البرلمان

اجماع برلماني على رفض تخفيض رواتب الموظفين 25 كانون الأول 2020 07:52 ص

الكاظمي

كتاب سري.. الكاظمي يوجه توبيخا شديدا لوزير في حكومته 25 كانون الأول 2020 07:49 ص

صالح

الرئيس صالح يصادق على قانون بشأن الانتخابات المبكرة 25 كانون الأول 2020 07:46 ص

التعليقات