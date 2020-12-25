برلماني: ٣٠% من مضامين موازنة 2021 سيجري تعديلها



كشف عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب مضر الكروي عن ان٣٠ % من مضامين موازنة 2021 سيجري تغييرها قبل التصويت عليها.

وقال الكروي إن “موازنة 2021 عليها الكثير من الملاحظات خاصة مع رفع سعر الصرف والوقود وخفض مخصصات الموظفين ونقاط أخرى”، لافتا الى انه “من الصعوبة تمرير تلك النقاط دون تعديلات قيمة تسهم في دعم شرائح واسعة من العراقيين ستتضرر منها.

وأضاف، أن ” ٣٠% وربما اكثر من مضامين الميزانية ستعدل في مجلس النواب وسيكون هناك ادراج لبدائل تطرحها لجان المالية والاقتصادية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدلا من حلول الحكومة”، معتبرا أن “الموازنة ربما هي الاصعب في تاريخ الدولة العراقية بعد 2003 نظرا لحساسية الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعانيه البلاد بسبب تراكمات واخطاء مستمرة منذ سنوات.

واشار الكروي الى “ضرورة اشراك الكفاءات الاقتصادية العراقية وحتى المراكز الدولية في البحث عن مخارج للازمة المالية والاقتصادية التي تعصف في البلاد وضمان ان يكون هناك اطار سياسي وطني داعم للقرارات التي تنقذ اقتصاد البلاد ودفعه بعيدا عن اي ازمات حادة والتخلص من ازمة الاعتماد الكامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للميزانية.