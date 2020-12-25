القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة غربي بغداد

ألقى جهاز الامن الوطني القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية.



وقال بيان للجهاز:" بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، غربي بغداد تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني شمال محافظة بغداد ، خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان ،من اعتقال مرتكبي العملية الاجرامية وهما شخصان ، وذلك بعد تعقبهما اثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة".

