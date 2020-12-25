اللجنة العليا للصحة والسلامة: لا نية لإعادة فرض حظر التجوال

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة عدم نيتها اعادة فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات مرة اخرى رغم ظهور السلالة الجديدة لكورونا في بعض الدول.

وقال عضو اللجنة وزير الصحة حسن التميمي ان “وضع الدوام في المدارس والجامعات باق مثل ماهو ولا نية للعودة للدوام الالكتروني الكامل او الانفتاح اكثر وبقاء الدوام للطلبة وفق ما مقرر سابقا”.



وحذر من ان يعود العراق وفق الاصابات للسلالة الجديدة للجائحة للمربع الاول ابان ظهور الاصابات بكوفيد19 بشهر شباط من العام الحالي سيما ان اي تهاون بالالتزام بطرق الوقاية سيجعل من الصحة والسلامة ووزارته مضطرة لإعادة الحظر.