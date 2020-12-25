البرلمان: سنؤجل العطلة التشريعية .. وتمرير الموازنة بحاجة لـ”45″ يوما

أعلن مجلس النواب عزمه الغاء العطلة التشريعية المقررة في الثالث من كانون الثاني لاستكمال قراءة وتمرير الموازنة، مبينا ان تشريع الموازنة بحاجة من شهر الى 45 يوما

وقالت مقررة المجلس خديجة علي ان “عطلة مجلس النواب التشريعية من المفترض ان تبدأ في الثالث من كانون الثاني مطلع العام المقبل.

واضافت انه “لغرض تمرير مشروع الموازنة واقرارها سيؤجل المجلس عطلته التشريعية ويعقد الجلسة المقبلة في الخامس من كانون الثاني.

واوضحت علي ان “المجلس سيواصل عقد الجلسات لحين اكمال القراءات والمناقشات والتصويت على موازنة 2021″، مبينة ان “تمرير الموازنة بحاجة من 30 الى 45 يوما.