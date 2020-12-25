نائبة : عدم وصول الموازنة إلى البرلمان ناقوس خطر لتعطيل مصالح المواطنين

أكدت النائبة عن تحالف /عراقيون/ زهرة البجاري :" ان عدم وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان ناقوس خطر لتعطيل مصالح المواطنين وعدم إمكانية صرف رواتب الموظفين ومستحقات المواطنين لشهر كانون الثاني للعام 2021 ".



وابدت البچاري استغرابها ، ، من التعمد والاهمال بتأخير إرسال الموازنة العامة لتاريخ اليوم من الحكومة ،رغم أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التردي وارتفاع الأسعار بصورة فاحشة مع التلاعب بسعر الدولار" لافتة الى ان "عدم ارسال الموازنة سيؤدي إلى أزمة جديدة تضاف للأزمات مما يخلق إرباكا واضحا لحياة المواطنين" .



وأشارت الى أن "قانون الموازنة يمر بمراحل عديدة تتطلب وقتا للمناقشة والدراسة والتصويت ، مما يعني أنها ان وصلت متأخرة سيتعطل صرف الرواتب للعام القادم أيضا ولا يوجد أي سبب يبرر التأخير من الحكومة".



وأوضحت أن "الموازنة هذا العام ،حسب ما نشر، فيها مشاكل كثيرة تمس حياة المواطن العراقي وستكون هناك نقاشات طويلة اذا ما وصلت للبرلمان".



واكدت البجاري ان "التقصير بعدم الإسراع بإرسال الموازنة من الحكومة لا يوجد أي مبرر له ، سوى استمرار التخبط وضعف القرارات وعدم الالتفات لحاجة المواطن العراقي".

