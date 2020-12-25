الحلبوسي في تغريدة : رواتب الموظفين خط احمر

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان رواتب الموظفين خط احمر .



وقال الحلبوسي في تغريدة على " تويتر " , البحث عن موارد اضافية للدولة وتعزيز سلطة القانون في المنافذ ومنع التهريب فضلا عن تعظيم الايرادات غير النفطية وفتح فرص استثمارية حقيقية لتوفير العمل للعاطلين وتقديم الخدمات للمواطنين هي امور يحتاجها العراق ,لا ان نلجأ الى استقطاع رواتب الموظفين الذين اصبحوا هدفا للحكومات المتعاقبة تحت شعار ( الاصلاح الاقتصادي ) ".".



واضاف ان:" العدالة الاجتماعية تقضي بتخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة وطرد الفضائيين ومحاسبة مزدوجي الراتب وعدم المساس بحقوق الموظف البسيط ".