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الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 08:07 ص

جونسون: اتفاق ما بعد بريكست هدية عيد الميلاد للبريطانيين

جونسون

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بأنه ”هدية“ عيد الميلاد للبريطانيين.
وقال في فيديو نشره على تويتر: ”هذه الليلة عشية عيد الميلاد لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء العيد“.
وأضاف حاملا أوراق الاتفاق: ”ها هي، بشرى فرح عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في بلدنا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير، اتفاق مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي“.

وتابع أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان ”مجرد مقبلات“، واتفاق التبادل التجاري الحر الذي جرى التوصل إليه الخميس هو ”الوليمة“، وهي ”مليئة بالأسماك“، في إشارة إلى أبرز نقاط الاختلاف خلال المفاوضات.
وشدد أن الاتفاق سيكون ”قاعدة لشراكة سعيدة وناجحة ومستقرة مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لأعوام قادمة“.
وأبرمت بريطانيا يوم الخميس اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه، وذلك قبل 7 أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وفي أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاق الذي أبرم الخميس عادل ومتوازن وسديد، ويستحق المحاربة من أجله“.
وأضافت في مؤتمر صحفي: ”كان طريقا طويلا وملتويا، لكن جهودنا أثمرت اتفاقا جيدا، إنه اتفاق عادل ومتوازن وهو التحرك السديد والحصيف لكلا الطرفين.. كانت المفاوضات صعبة جدا، الكثير كان على المحك للكثير جدا من الناس، لذا كان اتفاقا تعين علينا بالتأكيد المحاربة من أجله“.

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