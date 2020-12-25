الفنانة المصرية يسرا تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية يسرا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت يسرا، في تصريح لها إن ”الإصابة تأكدت قبل قليل بعدما شعرت على مدار الساعات الماضية ببعض الأعراض، بدأت باحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة“.

وأضافت يسرا أنها لا تعرف مصدر نقل العدوى إليها، لكنها أشارت إلى أنها قامت قبل يومين بتسجيل حلقة من برنامج ”لايف من الدوبليكس“، الذي تقدمه الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“ وبعدها بدأت تظهر الأعراض.

وتابعت: ”لكن هذا لا يعني أن مشاركتها في البرنامج هو سبب إصابتها، من الممكن أن الإصابة جاءت من أي شخص آخر لأنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي“.

وأكدت أنها تعزل نفسها في المنزل وتتابع حالتها الصحية مع طبيب خاص، مشيرة إلى أنها ”لا تحتاج حتى الآن إلى الذهاب للمستشفى كونها تخضع لبروتوكول علاجي خاص بكورونا“.

ولفتت إلى أنها لا تستطيع الكلام بشكل طبيعي.

وعبّرت يسرا عن امتنانها لكل من تواصل معها وحاول الاطمئنان على صحتها وتحديدًا عبر تطبيق ”واتس آب“.

وتوقفت التحضيرات الخاصة بمسلسل ”حرب أهلية“ الذي من المقرر أن تخوض به يسرا الماراثون الرمضاني المقبل، حتى تعافيها تمامًا.

وتخطت مصر، الخميس، حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا، للمرة الأولى منذ بدء الموجة الثانية في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة ووفاة 51.