انفجارات عنيفة تستهدف الميليشيات الإيرانية الموالية للأسد في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الجمعة، إن انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، يرجح أنها نتيجة قصف إسرائيلي.

وأضاف المرصد أن الهجوم استهدف ”مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة“، دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في منطقة مصياف بريف حماة.

وأكدت الوكالة أن دوي انفجارات سُمع في سماء المنطقة.

ونشرت الوكالة عبر حسابها في ”تويتر“، مقطع فيديو قالت إنه للحظة تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي في مصياف.

وسُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق ”فرانس برس“.

وإسرائيل التي لم تعلق على التقارير بشكل فوري شنت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 مئات الغارات على سوريا مستهدفة قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد، يشكل تهديدا، وأنها ستواصل ضرباتها هناك.

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