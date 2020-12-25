اجماع برلماني على رفض تخفيض رواتب الموظفين

أكد نائبان في مجلس النواب العراقي، عدم وجود أي توافق سياسي أو نيابي لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت ، إن "ما تحدثت عنه الحكومة بشأن استحصال موافقة من رؤساء الكتل السياسية برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وبنود ومواد قانون الموازنة العامة غير صحيح".

وأضافت إنه "لا يوجد اي توافق سياسي أو نيابي بشان إقرار قانون الموازنة بالبرلمان"، مؤكدة "وجود اعتراض نيابي على رفع سعر الصرف وفرض ضرائب على رواتب الموظفين".

بدوره؛ رأى النائب الكوردي ضمن كتلة سائرون ازاد حميد شفي أن الكتل البرلمانية مجمعة على عدم المساس برواتب الموظفين وما تسببه من تبعات معيشية تطالب طبقات وشرائح واسعة.

ولفت شفي إلى أن البرلمان سيكون له موقف حازم تجاه أي تخفيض للرواتب بعد وصول قانون الموازنة للبرلمان العراقي.

واضاف ان رفع سعر الدولار تسبب بخفض رواتب الموظفين بنسبة 25-30 % من قيمتها واي تخفيض سيقود لتبعات اقتصادية جسيمة.

واعتبر شفي رفع سعر الدولار لن يعالج العجز المالي ولن يثمر عن اي حلول حقيقية يتطلع إليها الشعب العراقي.