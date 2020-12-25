كتاب سري.. الكاظمي يوجه توبيخا شديدا لوزير في حكومته

وجه مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توبيخاً شديد اللهجة لوزير الصناعة منهل عزيز، متوعدا باعتبار قراراته وإجراءاته باطلة في حال الاستمرار بعدم تنفذ توجيهات رئاسة الوزراء.



جاء ذلك في كتاب "سري وشخصي ويفتح بالذات" صادر من مكتب الكاظمي وموجه إلى وزير الصناعة والمعادن



وتضمن الكتاب لفت انتباه الوزير إلى عدم تنفيذه للعديد من الأوامر والتوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء.



وتوعد مكتب الكاظمي وزير الصناعة قائلا، إن الاستمرار على عدم تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الوزراء يجعل من الإجراءات المتخذة خلافا لذلك باطلة وعديمة الأثر، ويتحمل الوزير والموظف المختص مسؤولية تنفيذ أي أمر صادر خلافا لتوجيه الكاظمي.

