الرئيس صالح يصادق على قانون بشأن الانتخابات المبكرة

صادق الرئيس برهم صالح، اليوم الخميس، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.



وقال صالح خلال توقيعه على القانون، بحسب بيان له إن المصادقة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض إنجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات.



وجاءت مصادقة صالح بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه في المجلس.