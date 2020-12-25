نائب: رواتب الشهر المقبل لايمكن دفعها لهذا السبب



اكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، الخميس، ان عدم وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان يعد ناقوس خطر لعدم إمكانية صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني المقبل .

وقالت البجاري في بيان لها ، أن “من المستغرب التعمد والاهمال بتأخير إرسال الموازنة العامة لتاريخ اليوم من الحكومة رغم أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التردي وارتفاع الأسعار بصورة فاحشة مع التلاعب بسعر الدولار”.

ولفتت الى، ان “عدم ارسال الموازنة سيؤدي إلى أزمة جديدة تضاف للأزمات الاخرى مما يخلق إرباكاً واضحاً لحياة المواطنين”.

وأشارت البجاري الى أن “قانون الموازنة يمر بمراحل عديدة تتطلب وقتا للمناقشة والدراسة والتصويت والى الان لم يصل للبرلمان مما يعني أنها أن وصلت متأخرة سيتعطل صرف الرواتب للعام القادم أيضاً ولا يوجد أي سبب يبرر التأخير من الحكومة