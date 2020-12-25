الهجرة : منحة النازحين: لتشجعهم على العودة الطوعية وليست القسرية

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عزمها على متابعة ملف النازحين وإنهائه ضمن العودة الطوعية لهم.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، بأن”وزارته عازمة على إنهاء ملف النازحين ضمن الشروط الموضوعية”، مبينا “أن تكون العودة طوعية وليست قسرية أولاً، وضمان متابعتهم بعدها من خلال مراكزنا في المحافظات بالامكانيات المتوفرة، ثانياً”.

وأضاف، بأن “قرار توزيع المنحة للعائدين اخيراً من اجل تشجيعهم للعودة الطوعية وليس القسرية وهذا كله، يعتمد على تخصيصات الدولة” داعياً ” ان تؤخذ منحة الطوارئ بنظر الاعتبار للموازنة المقبلة، اما المعوقات الاخرى ومنها القضايا الخدمية والبيوت المهدمة، على الرغم من التعاون مع المنظمات الدولية لكن نتمنى ان لا يكون هناك دور سياسي في عرقلة عودة النازحين كون الاساس هو العودة وليس البقاء”.

وبشأن أخر بيّن النوري ” بان هناك اعدادا كبيرة للمهاجرين من العراقيين في الخارج” كاشفاً “بأن الوزارة لاتملك رقما محددا لتلك الاعداد منذ السبعينات والثمانينات والى الآن”، لافتاً الى وجوب” ان تكون هناك احصائية عبر السفارات لمعرفتها



