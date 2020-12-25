الغنام ينفي بيان الاستخبارات بشأن العثور على صواريخ وِجهت لاستهداف محافظة الأنبار



نفى قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، الخميس، العثور على 46 صاروخا موجها لاستهداف مبنى محافظة الانبار.

وقال الغنام في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إنه “لاصحة للمعلومات التي تناقلتها وكالات اعلامية تفيد بالعثور على 46 صاروخا موجها لاستهداف مبنى المحافظة في الانبار”.

واضاف ان “الوضع الامني مستقر وقطعاتنا تفرض السيطرة بالكامل على قاطع المسوولية “، لافتا إلى أنه “سنتخذ الاجراءات القانونية بحق من يروج معلومات كاذبة توثر على الوضع الامني في الانبار”.

يشار الى ان وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اصدرت بيانا في وقت سابق من اليوم، ذكرت فيه انها عثرت على 46 صاروخا كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار ودوائر امنية وخدمية في المحافظة