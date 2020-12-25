الإرهاب القادم باسم السياسة .. الفتح يعلن خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة من العصائب وبدر والسند

اعلن تحالف الفتح بزعامة الإرهابي هادي العامري، أمس الخميس، خوضه الانتخابات المبكرة المقبلة بقائمة واحدة.

وقال القيادي في كتلة صادقون المنضوية تحت لواء التحالف نعيم العبودي، في منشور على الفيسبوك، انه تمّ اليوم إعلان المكتب الانتخابي لتحالف الفتح، عن بدء خوض ترشيحه الانتخابيّ رسميًّا، وذلك بجميع مكوناته وضمن قائمة موحدة، متمسّكًا بالقيم الديمقراطية والمنافسة الشريفة سعيًا لبناء العراق العزيز الذي يتمناه شعبه وأبناؤه”.

ويضم تحالف الفتح عدة كتل بينها صادقون الممثلة لعصائب اهل الحق ومنظمة بدر والسند الوطني