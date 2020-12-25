بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 07:12 ص

أبرزها عشق الشهيدين وإطاعة القائد .. تفاصيل شروط الصدر على المرشحين للانتخابات المقبلة

الصدر
أصدر التيار الصدري، قائمة شروط بالنسبة للمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة من أعضاء التيار.
وقال وزير التيار صالح محمد العراقي عبر صفحته بالفيسبوك في مقال بعنوان (إرشادات): “نعم، يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، فكلّنا من آدم وآدم من تراب، بيد أن للماكنة الانتخابية وعمل السياسية متطلباته
ونحن (العائلة الصدرية) ملزمون بالارشادات التي تصدر من المختصين الموثوقين المعينين من الجهات العليا ومن القيادة لكي يكون نجاح العمل الانتخابي مضموناً وبلا خروقات لكي لا تضيع آلاف الأصوات فيقل ويضمحل عدد الكراسي في مجلس النواب أو مجلس المحافظة فلا تستمعوا للمرجفين والمثبطين والعاملين على تفتيت وحدة الصف”.
واضاف، ان”اختيار فرد دون فرد لا يدل على الأفضلية إلا من ناحية التنظيم والتنسيق العالي لكسب الأصوات بصورة صحيحة وعملية نستطيع من خلالها أن نكون الكتلة الأكبر والتي ستكون سبباً لخدمة العراق عن طريق الاصلاح والخدمة وإرجاع هيبة العراق والمذهب، ثم لتعلموا مجدداً أننا لا نرضى في هذه الانتخابات إلا بمرشح صدري (قح) عشق الشهيدين وأطاع القائد بكل جوارحه وقدم الشهداء وقدم العطاء ولم ينشق أو يهادن أو يشكك، لذا سنعلمكم لاحقاً ببعض الشروط الخاصة بعد أن نشرنا شروطاً عامة سابقاً.. مع إجراء  بعض الاختبارات في الاحكام الشرعية والعقائدية واللغة والسياسة والخطابة وغيرها من الامور التي إن نجح فيها المرشح سيكون زيناً لآل الصدر لا شيناً عليهم”.
وتابع: “أنصحكم بأن لا تخيبوا آمال قائدكم الذي عقد الآمال بعد الله بكم وبطاعتكم وانضباطكم ولا تنسوا أنكم عاهدتموه في السير معه في مشروعه الاصلاحي الوطني لإرجاع ما فسد من عراقنا الحبيب ومن مذهبنا العظيم ولنضيع الفرصة على الفاسـ**دين فلا يعودوا  ليتحكموا بنا فيملأوا بنا القبور والسجون ولنخرج من بوتقة الفقر والذل الى العز تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، والله ولي والتوفيق.
اللهم إني نصحت وبلغت .. وإن زللتم فهذا آخر العهد بكم بالصدر القائد بل بالعراق أجمع”
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