أبرزها عشق الشهيدين وإطاعة القائد .. تفاصيل شروط الصدر على المرشحين للانتخابات المقبلة

أصدر التيار الصدري، قائمة شروط بالنسبة للمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة من أعضاء التيار.
وقال وزير التيار صالح محمد العراقي عبر صفحته بالفيسبوك في مقال بعنوان (إرشادات): “نعم، يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، فكلّنا من آدم وآدم من تراب، بيد أن للماكنة الانتخابية وعمل السياسية متطلباته
ونحن (العائلة الصدرية) ملزمون بالارشادات التي تصدر من المختصين الموثوقين المعينين من الجهات العليا ومن القيادة لكي يكون نجاح العمل الانتخابي مضموناً وبلا خروقات لكي لا تضيع آلاف الأصوات فيقل ويضمحل عدد الكراسي في مجلس النواب أو مجلس المحافظة فلا تستمعوا للمرجفين والمثبطين والعاملين على تفتيت وحدة الصف”.
واضاف، ان”اختيار فرد دون فرد لا يدل على الأفضلية إلا من ناحية التنظيم والتنسيق العالي لكسب الأصوات بصورة صحيحة وعملية نستطيع من خلالها أن نكون الكتلة الأكبر والتي ستكون سبباً لخدمة العراق عن طريق الاصلاح والخدمة وإرجاع هيبة العراق والمذهب، ثم لتعلموا مجدداً أننا لا نرضى في هذه الانتخابات إلا بمرشح صدري (قح) عشق الشهيدين وأطاع القائد بكل جوارحه وقدم الشهداء وقدم العطاء ولم ينشق أو يهادن أو يشكك، لذا سنعلمكم لاحقاً ببعض الشروط الخاصة بعد أن نشرنا شروطاً عامة سابقاً.. مع إجراء بعض الاختبارات في الاحكام الشرعية والعقائدية واللغة والسياسة والخطابة وغيرها من الامور التي إن نجح فيها المرشح سيكون زيناً لآل الصدر لا شيناً عليهم”.
وتابع: “أنصحكم بأن لا تخيبوا آمال قائدكم الذي عقد الآمال بعد الله بكم وبطاعتكم وانضباطكم ولا تنسوا أنكم عاهدتموه في السير معه في مشروعه الاصلاحي الوطني لإرجاع ما فسد من عراقنا الحبيب ومن مذهبنا العظيم ولنضيع الفرصة على الفاسـ**دين فلا يعودوا ليتحكموا بنا فيملأوا بنا القبور والسجون ولنخرج من بوتقة الفقر والذل الى العز تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، والله ولي والتوفيق.
اللهم إني نصحت وبلغت .. وإن زللتم فهذا آخر العهد بكم بالصدر القائد بل بالعراق أجمع”
وقال وزير التيار صالح محمد العراقي عبر صفحته بالفيسبوك في مقال بعنوان (إرشادات): “نعم، يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، فكلّنا من آدم وآدم من تراب، بيد أن للماكنة الانتخابية وعمل السياسية متطلباته
ونحن (العائلة الصدرية) ملزمون بالارشادات التي تصدر من المختصين الموثوقين المعينين من الجهات العليا ومن القيادة لكي يكون نجاح العمل الانتخابي مضموناً وبلا خروقات لكي لا تضيع آلاف الأصوات فيقل ويضمحل عدد الكراسي في مجلس النواب أو مجلس المحافظة فلا تستمعوا للمرجفين والمثبطين والعاملين على تفتيت وحدة الصف”.
واضاف، ان”اختيار فرد دون فرد لا يدل على الأفضلية إلا من ناحية التنظيم والتنسيق العالي لكسب الأصوات بصورة صحيحة وعملية نستطيع من خلالها أن نكون الكتلة الأكبر والتي ستكون سبباً لخدمة العراق عن طريق الاصلاح والخدمة وإرجاع هيبة العراق والمذهب، ثم لتعلموا مجدداً أننا لا نرضى في هذه الانتخابات إلا بمرشح صدري (قح) عشق الشهيدين وأطاع القائد بكل جوارحه وقدم الشهداء وقدم العطاء ولم ينشق أو يهادن أو يشكك، لذا سنعلمكم لاحقاً ببعض الشروط الخاصة بعد أن نشرنا شروطاً عامة سابقاً.. مع إجراء بعض الاختبارات في الاحكام الشرعية والعقائدية واللغة والسياسة والخطابة وغيرها من الامور التي إن نجح فيها المرشح سيكون زيناً لآل الصدر لا شيناً عليهم”.
وتابع: “أنصحكم بأن لا تخيبوا آمال قائدكم الذي عقد الآمال بعد الله بكم وبطاعتكم وانضباطكم ولا تنسوا أنكم عاهدتموه في السير معه في مشروعه الاصلاحي الوطني لإرجاع ما فسد من عراقنا الحبيب ومن مذهبنا العظيم ولنضيع الفرصة على الفاسـ**دين فلا يعودوا ليتحكموا بنا فيملأوا بنا القبور والسجون ولنخرج من بوتقة الفقر والذل الى العز تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، والله ولي والتوفيق.
اللهم إني نصحت وبلغت .. وإن زللتم فهذا آخر العهد بكم بالصدر القائد بل بالعراق أجمع”