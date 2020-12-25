عذبوها بمثقاب كهربائي.. العثور على ناشطة عراقية بعد اختطافها في بغداد

قال ناشطون مساء أمس الخميس، إنه تم العثور على ناشطة بارزة في الاحتجاجات الشعبية وعليها آثار تعذيب بمثقاب كهربائي ، بعد أيام على اختطافها من قبل مسلحين وسط بغداد.

وذكروا أن الناشطة والمسعفة انتصار ناهي ترقد حاليا في مستشفى اليرموك ببغداد لتلقي العلاج، فيما تم بث صور ومقاطع فيديو تظهر آثار التعذيب على أجزاء عدة من جسدها.

ولم يتم الإشارة إلى الجهة التي اختطفت الناشطة العراقية