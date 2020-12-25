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الجمعة, 25 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 كانون الأول 2020 02:37 ص

نوري المالكي لـ"فضائية إيرانية": أقبل بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء ومراقبون: نافذة جديدة للتآمر وعقد الصفقات معه

المالكي

المالكي: هناك اجتماعات للقيادات الشيعية ال7 الكبيرة لكني أرفض مصطلح البيت الشيعي

كشف نوري المالكي، رئيس وزراء العراق السابق، المجرم الأول والمتهم بقضايا فساد وجرائم حرب وظهور داعش وسقوط الموصل ونهب أموال العراق، عن رغبته في تولي رئاسة الوزراء في العراق لفترة ثالثة. بقوله: إنه لا يمانع في ذلك في تصريحات نقتها قناة "العالم" الإيرانية وأثارت ضجة شديدة.
وقال خبراء، إن تصريحات المالكي تؤكد قيادته لمؤامرة وتحالفات من أجل الوصل للمنصب مجددا.
وقال المالكي في مقابلة مع "قناة العالم" الايرانية، نحن تجاوزنا مصطلح البيت الشيعي، واتفقنا على تشكيل إطار تنسيقي بين القوى الإسلامية الشيعية، والآن هذا الإطار موجود، وعقدت 5 أو 6 اجتماعات أسبوعية، وهو على مستوى قيادات الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها التيار الصدري، وهو يضم كل القيادات الـ7 الشيعية، نجتمع ونتداول القضايا المطروحة في الساحة، ونتفق على ما يمكن نتفق عليه ونترك ما لا نتفق عليه للتداول والحوار والتنضيج". 


وأضاف ان "نواة لهكذا مشروع موجودة وقائمة، ولكن ليست تحت عنوان "البيت الشيعي"، لأننا لا نرغب أن يكون هناك بيت شيعي مقابل بيت سني ونعود مرة أخرى للطائفية"، لافتا الى "انني أمد يدي لكل من يريد أن ينهي أي خصومة أو خلاف موجود، وهذا الكلام يشمل كل الموجودين في الساحة".
وخاطب نوري المالكي الشركاء بالقول: إن أرادوا أن يكون بيننا تحالف وطني على مستوى الانتخابات وما بعدها.. كلها نرحب بها، بل ونرحب أكثر بأن يكون بيننا وبين بقية الشركاء الوطنيين تحالف أيضا، مع السنة ومع الكرد، لأنهم شركاء بالنتيجة ويتحملون مسؤولية، نحن نتحمل مسؤولية عنهم وهم يتحملون عنا، وجميعنا نتحمل مسؤولية عن العراق".
وبشأن الوساطات مع الصدر، وفق حواره، اكد المالكي "لم ابلغ ولم يأتني شخص يقول أنا وسيط بينكما، وإنما أسمع وأقرأ بالإعلام، ومن ناحية عملية لم يأتنا وسيط يقول أريد ذلك.. لكن من جانبي أنا بنفسي قلت بأنني أرحب وليس عندي مانع أن تكون هناك علاقات ومعالجة لكل الخلفيات، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون"، لافتا الى "انني أرحب ويداي ممدودة إلى التعاون وإنهاء كل الخلافات.
وبشأن رغبته بالترشح لرئاسة الوزراء، قال المالكي: سنشترك بالانتخابات، وإن كانت الانتخابات لا تحزر ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها، أما قضية رئاسة الوزراء أنا قلت مرارا بأن ليست لدي رغبة، ولكن أنا لن أتوقف يوما عن أداء وتحمل المسؤولية وخدمة العراق والعراقيين إذا اقتضت الأمور وتهيأت الأجواء وطلب مني أن أكون رئيس وزراء.. فسوف أكون.
وعلق خبراء: انه هكذا لم يحسم الجدل بأنه لا يطمع فيها مجددا ولكنه يقول أنا موجود وهكذا يفتح الباب لصفقات جديدة تتم معه.
أ.ي

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