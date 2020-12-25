مع هبوب رياح بايدن السامة.. الملالي يحيي مشروع "إيران العظمى" ويبتلع لبنان

الحريري: بيروت تركب قطار الانهيار السريع ولا حل سوى التوافق



عام كامل يترنح فيه لبنان تحت أنياب ميليشيات حزب الله التي يتزعها الإرهابي حسن نصر الله. دون أن يرسوا على شاطىء. وبعد أن تم تفجير المرفأ. وبعد أن أعلن لبنان افلاسه التام وتخطت ديونه حاجز ال130 مليار دولار لا تزال عصابة إيران الإرهابية ممثلة في ميليشيا حزب الله تمسك بمفاصل البلد بأوامر من إيران.

وقال لبنانيون، ان لبنان يدفع ثمن ما يسمى بمشروع "ايران الكبرى الإرهابية أو الهلال الشيعي. حيث اصبح البلد أسير إيران.



من جانبه حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، من انهيار لبنان بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف هذا التدهور.

وقال الحريري، إنه يجب أن يعلم الجميع أن السياسيين لم يعد لديهم وقت، وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أنه بمجرد تشكيل الحكومة سنتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف الانهيار في البلاد، وتابع قائلًا: "نريد أعضاء حكومة يعارضوننا إن أخطأنا من أجل تحقيق مصلحة البلاد". وطالب الحريري بضرورة التوصل لتشكيل نهائي للحكومة بأسرع وقت ممكن.

ودخلت مشاورات حكومة لبنان نفقا مجهولا مع تصاعد الخلافات بين الأطراف المعنية بالتأليف بحيث باتت في حاجة إلى "معجزة".



وتؤكد المعطيات الحالية أن الخلافات الواضحة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل المدعوم أيضا من حزب الله، تحول دون التوافق حول تسمية الوزراء ما يهدد البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

وقال الكاتب اللبناني، رفيق خوري في "اندبندنت عربية"،إن لبنان وصل إلى الفصل الأخير القاتل في التراجيديا الإغريقية. هو عاجز عن تأليف حكومة، ومطلوب منه أن يكون المحارب الدائم على الجبهة الأمامية لمحور المماتعة "الممانعة" سابقا، بقيادة إيران. وهو مهدد باكتمال الانهيار، وسط الأنانيات والصغائر لدى حكامه والحسابات الكبيرة الباردة للمتحكمين به. وأهل السلطة المحكومون بالانحياز إلى محور إقليمي في صراع المحاور في عزلة عربية ودولية يماطلون في تقديم ما يفك العزلة عبر المبادرة الفرنسية المدعومة عربياً ودولياً، لأن كلفتها إجراء إصلاحات توقف المحاصصة والفساد والسطو على المال العام والخاص.

وإذا كانت سلسلة من السياسات الخاطئة، عن غباء أو عن قصد، قادت إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي فإن هناك أيضاً أسباباً أبعد.

الجميع يعرف المعادلة الجوهرية: لا حياة للبنان من دون العمق العربي والأفق الغربي. أيام إمارة فخر الدين ثم الإمارة الشهابية والقائمقاميتين ومتصرفية جبل لبنان، كانت الدول الأوروبية حاضرة في "ضبط" سياسات السلطنة العثمانية. بعد سقوط الأخيرة في الحرب العالمية الأولى أقيم "لبنان الكبير" بقرار فرنسي وسط اليقظة العربية التي أدّت إلى نشوء البلدان العربية كما هي على الخريطة اليوم.

وبعد الاستقلال ومعه كان الميثاق الوطني الذي خلاصته: "لا انحياز، لا موقع ممتازاً، لا مقر ولا ممر" للمؤامرات على الإخوان العرب. لكن اللعب بلبنان لم يتأخر. عام 1958 دفع لبنان ثمن الانحياز إلى حلف بغداد وصراع التيار الناصري ضده.

والمطلوب منه اليوم أكبر من طاقته، وفق رفيق خوري، فهو يُساق بالقوة إلى محور يتناقض مع جوهره وطبيعته وتركيبته الاجتماعية، ويُراد له أن يسلّم لا فحسب بالتدخل الإيراني، بل أيضاً بأن تكون طهران شريكاً فيه قبل الانفراد به.

وحذر رفيق خوري، من مشروع ايران العظمى، فقد تكرر على أسماعنا من مسؤولين في طهران هو أنها تحكم أربع عواصم عربية: بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء، وما نسمعه هذه الأيام أوسع بكثير، إذ دعا محسن رضائي أمين سر "مجلس تشخيص مصلحة النظام" إلى "إعادة المجد لإيران العظمى التي إن تشكلت في شمال الخليج العربي وبحر عمان فستضم 15 بلداً من السند وسيحون في الشرق إلى غزة ولبنان في الغرب، وندخل السياسة العالمية، بحيث إن على مَن يزور المنطقة أن يزور إيران أولاً، ويخاطبها، وهذا ما يخافه الغرب".

وقال خبراء، إن مشروع إيران العظمي تجدد الحديث فيه مؤخرا بسبب تصورات عن مجىء اليساري بايدن للحكم في البيت الأبيض. وبما أنه مهترىء وضعيف ولن يقف أمامها فستعود للأحلام الفارسية الطائفية من جديد.

وحذر خبراء من مصير مجهول مأساوي للبنان جراء هذا المخطط.

ا.ي